Лишь 16 % американцев поддержат вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля

В Нью-Йорке прошла акция протеста против возможного участия Вашингтона в ближневосточном конфликте. Американские издания сообщают, что Соединенные Штаты могут ввязаться в противостояние уже в ближайшие дни.

Среди граждан страны такая перспектива не популярна. Лишь 16 % американцев хотели бы, чтобы США приняли участие в конфликте.

Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что парламент и правительственные здания в Тегеране подвергнутся удару в ответ на ракетную атаку Ирана, совершенную утром 19 июня. Объявлено, что эвакуировать пришлось более 5 тыс. человек, пострадали не менее 800.

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В четверг утром Иран запустил около 30 ракет по Израилю. Одна из них поразила больницу в Беэр-Шеве, недалеко от армейского разведцентра. Тегеран также заявил, что под больницей располагалась военная база: возможно, таким образом отзеркалена манера Израиля объяснять удары по арабским больницам наличием под ними военных объектов. Так или иначе клиника серьезно пострадала и под завалами находятся люди.

Ракетные поражения отмечены в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне. В столице Израиля повреждено здание Израильской фондовой биржи.