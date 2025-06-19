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Лишь 16 % американцев поддержат вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля
В Нью-Йорке прошла акция протеста против возможного участия Вашингтона в ближневосточном конфликте. Американские издания сообщают, что Соединенные Штаты могут ввязаться в противостояние уже в ближайшие дни.
Среди граждан страны такая перспектива не популярна. Лишь 16 % американцев хотели бы, чтобы США приняли участие в конфликте.
Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что парламент и правительственные здания в Тегеране подвергнутся удару в ответ на ракетную атаку Ирана, совершенную утром 19 июня. Объявлено, что эвакуировать пришлось более 5 тыс. человек, пострадали не менее 800.
В четверг утром Иран запустил около 30 ракет по Израилю. Одна из них поразила больницу в Беэр-Шеве, недалеко от армейского разведцентра. Тегеран также заявил, что под больницей располагалась военная база: возможно, таким образом отзеркалена манера Израиля объяснять удары по арабским больницам наличием под ними военных объектов. Так или иначе клиника серьезно пострадала и под завалами находятся люди.
Ракетные поражения отмечены в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне. В столице Израиля повреждено здание Израильской фондовой биржи.
Израиль, в свою очередь, продолжает наносить удары по объектам в Иране: теперь это в основном полицейские структуры. Подвергся атаке также реактор Хондабе. Утечка радиации не наблюдается.