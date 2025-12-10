3.77 BYN
Литовские дальнобойщики требуют от Вильнюса начать диалог с Минском
10 декабря в Вильнюсе во всю мощь гудят клаксоны грузовиков. Так дальнобойщики пытаются достучаться до своих властей, которые попросту игнорируют все дипломатические предложения нашей страны и буквально хоронят литовский бизнес.
Сначала они закрыли границу, не имея на то внятных оснований, остановили транзит грузов, бросили вдоль дорог фуры. Сейчас же отказываются действовать в правовом поле и компенсировать ущерб. Участвовать в акции разрешили ста грузовикам. Водителей - в разы больше. Протест охватил практически весь центр города.
Дальнобойщики заявляют, что готовы даже к более массовым и активным протестам. Потери грузоперевозчиков только растут. Ранее уже называли сумму в 100 млн евро, но она, очевидно, уже увеличилась. Как заявил глава ассоциации Линава, объединяющей перевозчиков, действия правительства не помогают решить проблему, а, напротив, ее усугубляют. По данным перевозчиков, в Беларуси застряли 4 тыс. тягачей и прицепов с литовской регистрацией.