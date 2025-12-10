Литовские дальнобойщики требуют от Вильнюса начать диалог с Минском

10 декабря в Вильнюсе во всю мощь гудят клаксоны грузовиков. Так дальнобойщики пытаются достучаться до своих властей, которые попросту игнорируют все дипломатические предложения нашей страны и буквально хоронят литовский бизнес.

Сначала они закрыли границу, не имея на то внятных оснований, остановили транзит грузов, бросили вдоль дорог фуры. Сейчас же отказываются действовать в правовом поле и компенсировать ущерб. Участвовать в акции разрешили ста грузовикам. Водителей - в разы больше. Протест охватил практически весь центр города.