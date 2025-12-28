Литовский политик Олекас призвал правительство страны спасти местных фермеров

Только вмешательство правительства может спасти литовских фермеров, заявил председатель комитета сейма по делам сельского хозяйства Юозас Олекас. Еврокомиссия отказалась от финансирования агросектора, лишив страну 20 % всех прямых инвестиций из еврофондов.

По словам политика, Литва поспешила с подготовкой стратегического плана на 2023-2027 годы и не добилась нужных договоренностей. В результате Брюссель закрыл доступ к миллиардам евро, которые могли поддержать сельское хозяйство.