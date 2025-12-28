3.71 BYN
Литовский политик Олекас призвал правительство страны спасти местных фермеров
Только вмешательство правительства может спасти литовских фермеров, заявил председатель комитета сейма по делам сельского хозяйства Юозас Олекас. Еврокомиссия отказалась от финансирования агросектора, лишив страну 20 % всех прямых инвестиций из еврофондов.
По словам политика, Литва поспешила с подготовкой стратегического плана на 2023-2027 годы и не добилась нужных договоренностей. В результате Брюссель закрыл доступ к миллиардам евро, которые могли поддержать сельское хозяйство.
Политик подчеркнул, что теперь фермеры останутся без помощи до 2028 года. Он назвал ситуацию тревожной и потребовал от правительства активных шагов. Фермеры уже сталкиваются с ростом затрат и падением доходов. Вопрос о будущем агросектора стал политическим вызовом для всей Литвы.