Литовское правительство запретило пересечение границы с Беларусью на мотоциклах и мопедах

Литовское правительство запретило пересечение границы с Беларусью через два оставшихся контрольно-пропускных пункта (КПП) на мотоциклах, мопедах, а также других, кроме автомобилей, транспортных средствах. Такое решение было принято на заседании кабмина Литвы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"С учетом значительно возросшего проезда через границу мотоциклов и мопедов принято решение о запрете такого передвижения. Оно возможно только на автомобилях", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее следовать через эти литовские КПП было запрещено только пешеходам и велосипедистам. Как отметили в МВД Литвы, в первой четверти 2024 года было зафиксировано 285 случаев проезда через границу на мотоциклах, мопедах и велосипедах с мотором, за тот же период 2025 года - 6170 случаев.