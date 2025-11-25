3.70 BYN
Литовцы могут выйти на протесты против строительства военного объекта
Автор:Редакция news.by
Литовцы готовятся к протестам против властей, которые намерены построить новый военный полигон у границы с Беларусью.
Как пишет издание LRT, жители одного из населенных пунктов, расположенного в 10 км от литовско-белорусских рубежей, собирают подписи под петицией о запрете строительства военного объекта. Если она будет проигнорирована, то обещают начать протесты.
Дело в том, что литовские граждане боятся, что в ходе возведения полигона их выселят из домов, отберут принадлежащую им недвижимость и землю, а также вырубят леса, и это нанесет непоправимый ущерб местным экосистемам.