Литовцы охотятся на сливочное масло в польских приграничных магазинах

В Литве продолжает расти в цене продуктовая корзина, куда включены самые дешевые товары. Только за январь она подорожала на 0,2 %. Вроде бы немного, но рост является постоянным.



С 2022-го она подорожала на 23 %, а значит, стала менее доступной для самых малообеспеченных. Инфляция и рост цен в стране имеет самые трагикомические последствия. Например, литовцы опустошают польские приграничные магазины, оттуда вымели все сливочное масло, ведь оно в 3 раза дешевле, чем на родине.



Кстати, сейчас Литва является одной из самых дорогих государств еврозоны, опережая даже Германию и скандинавские страны.