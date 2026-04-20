"Литовцы сядут на военную иглу" - как десятый полигон и деньги ЕС превращают Литву в плацдарм

Строительство нового военного полигона в Капчяместисе вызвало серьезное недовольство местных жителей. Председатель Международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус в "Актуальном интервью" заявил, что Литва становится плацдармом для военных действий.

"Это уже десятый полигон, к сожалению. И такое большое количество полигонов в Литве говорит о том, что это делается не просто для обороны, как говорят литовские СМИ", - отметил эксперт.

Эдикас Ягелавичус

По его словам, на военные цели в стране выделяются огромные средства. "Тут, конечно, на эти военные дела выделяются очень большие деньги. От ЕС выделяются миллиарды. Тут огромнейшие деньги, на которые закупается военная техника, постоянно проводятся какие-то военные учения, которые не заканчиваются. И, кстати, после каждых военных учений эта техника остается в Литве, она там складируется. Это же не просто так делается. Также строятся всякие заводы дронов", - рассказал эксперт.

Эдикас Ягелавичус подчеркнул, что происходит полномасштабная милитаризация экономики Литвы. "В целом во всех областях идет милитаризация. И нормальная экономика, которая была до этого, гражданская нормальная экономика мирного времени, переходит в военную. А военная экономика уже подразумевает совсем другую логику экономики. Там уже нет обычных, нормальных вещей, которые раньше декларировали, свободного рынка, свободы слова. Например, закупке дешевых ресурсов Российской Федерации там уже места не останется. Будут просто военные дотации", - сказал он.