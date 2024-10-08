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Литва будет повторно использовать ядерные отходы Игналинской АЭС?
Литва всерьез рассматривает возможность повторного использования ядерных отходов Игналинской АЭС.
Вместо захоронения, как планировалось ранее, в Вильнюсе предложили отправлять их на рециклинг. Правда, у Литвы нет соответствующих технологий. Однако, как заявил местный министр энергетики, можно подождать, пока такие возможности не появятся с введением в эксплуатацию реакторов нового поколения.
Не исключено, что Вильнюс попросту затягивает вопрос с разбором Игналинской АЭС, чтобы выпросить дополнительные средства из европейского бюджета, ведь после закрытия станции по требованию Брюсселя Литва стала энергодефицитной страной.
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