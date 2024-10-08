Литва будет повторно использовать ядерные отходы Игналинской АЭС?

Вместо захоронения, как планировалось ранее, в Вильнюсе предложили отправлять их на рециклинг. Правда, у Литвы нет соответствующих технологий. Однако, как заявил местный министр энергетики, можно подождать, пока такие возможности не появятся с введением в эксплуатацию реакторов нового поколения.