Литва денонсировала договор к Энергетической хартии 1994 года

Литва вышла из договора к Энергетической хартии 1994 года, сообщает ТАСС.

За выход из договора проголосовали 99 депутатов Сейма (парламента) при двух воздержавшихся, против никто не голосовал. Как отметило Минэнерго Литвы, выступившее с данной инициативой, после намеченного Евросоюзом и Евроатомом на конец июня выхода из договора к Энергетической хартии, который идет вразрез с политикой сообщества в отношении климата, смысла оставаться в его рамках для Литвы нет.

Договор к Энергетической хартии 1994 года был направлен на обеспечение доступа стран Западной Европы к энергоносителям из Восточной Европы и России в обмен на западные инвестиции. Как ожидалось, это должно было обеспечить диверсификацию источников энергии для Западной Европы, а также снизить ее зависимость от добычи в регионе Персидского залива. Россия и Беларусь отказались его ратифицировать.