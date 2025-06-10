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Литва денонсировала договор к Энергетической хартии 1994 года
Литва вышла из договора к Энергетической хартии 1994 года, сообщает ТАСС.
За выход из договора проголосовали 99 депутатов Сейма (парламента) при двух воздержавшихся, против никто не голосовал. Как отметило Минэнерго Литвы, выступившее с данной инициативой, после намеченного Евросоюзом и Евроатомом на конец июня выхода из договора к Энергетической хартии, который идет вразрез с политикой сообщества в отношении климата, смысла оставаться в его рамках для Литвы нет.
Договор к Энергетической хартии 1994 года был направлен на обеспечение доступа стран Западной Европы к энергоносителям из Восточной Европы и России в обмен на западные инвестиции. Как ожидалось, это должно было обеспечить диверсификацию источников энергии для Западной Европы, а также снизить ее зависимость от добычи в регионе Персидского залива. Россия и Беларусь отказались его ратифицировать.
В марте 2024 года Еврокомиссия объявила, что в нынешних условиях договор к Энергетической хартии больше не соответствует интересам Евросоюза и поэтому ЕС намерен из него выйти.