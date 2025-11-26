3.70 BYN
Литва может вновь закрыть границу с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Очередное помутнении в головах литовского режима. Премьер республики заявила, что в Вильнюсе думают о повторном закрытии границы с Беларусью. При этом Ругинене отметила, что национальные санкции против нашей страны - это крайняя мера. Вопрос обсудят 27 ноября на правительственной комиссии.
По словам Ругинене, с территории Беларуси вновь наблюдаются массовые запуски метеозондов с контрабандой сигарет. Вот только там явно забыли, что за незаконной деятельностью стоят именно литовцы. На этот факт неоднократно обращал внимание Президент Беларуси.
За примерами далеко ходить не нужно. Накануне в Латвии были задержаны граждане Литвы, которые приехали забрать контрабандные сигареты, отправленные якобы с территории Беларуси.