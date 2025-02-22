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Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса. Об этом пишет РИА Новости.

"Сегодня пятнадцатый день, когда мы работаем синхронно с сетями континентальной Европы. Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом", - заявил он.

Отмечается, что это первая линия электропередачи, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе, остальная часть ЛЭП будет использована для подключения трансформаторных подстанций.

ЛитваРоссияЛЭП