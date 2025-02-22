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Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
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Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону Россииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/956dc07a-5ab2-49e7-914b-1851c8da9a27/conversions/7232c1c7-8e6e-409b-9a20-7874f7ee47dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/956dc07a-5ab2-49e7-914b-1851c8da9a27/conversions/7232c1c7-8e6e-409b-9a20-7874f7ee47dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/956dc07a-5ab2-49e7-914b-1851c8da9a27/conversions/7232c1c7-8e6e-409b-9a20-7874f7ee47dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/956dc07a-5ab2-49e7-914b-1851c8da9a27/conversions/7232c1c7-8e6e-409b-9a20-7874f7ee47dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня пятнадцатый день, когда мы работаем синхронно с сетями континентальной Европы. Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом", - заявил он.
Отмечается, что это первая линия электропередачи, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе, остальная часть ЛЭП будет использована для подключения трансформаторных подстанций.