Литва начала процедуру изъятия земель под новый военный полигон Капчяместис

Власти Литвы начали отчуждение земельных участков и выкуп недвижимости под нужды военного полигона в Капчяместисе. Владельцев предупреждают заказными письмами. Тем, кто живет за границей, их передадут через посольства; всего отправлено 643 уведомления.

Строительство полигона было одобрено Сеймом Литвы в апреле, несмотря на целую серию протестов. Площадь полигона составит более 14,5 тыс. гектаров.

Армия Литвы (4 тысячи солдат) и союзники по НАТО будут проводить учения близ наших границ пять раз в год, а менее крупные - постоянно. 

