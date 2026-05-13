Литва начала процедуру изъятия земель под новый военный полигон Капчяместис
Автор:Редакция news.by
Власти Литвы начали отчуждение земельных участков и выкуп недвижимости под нужды военного полигона в Капчяместисе. Владельцев предупреждают заказными письмами. Тем, кто живет за границей, их передадут через посольства; всего отправлено 643 уведомления.
Строительство полигона было одобрено Сеймом Литвы в апреле, несмотря на целую серию протестов. Площадь полигона составит более 14,5 тыс. гектаров.
Армия Литвы (4 тысячи солдат) и союзники по НАТО будут проводить учения близ наших границ пять раз в год, а менее крупные - постоянно.