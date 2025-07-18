Литва не возобновит транзит удобрений Беларуськалия - категорический вердикт правительства страны

Литва не возобновит транзит удобрений Беларуськалия. Об этом заявили в литовском кабмине в ответ на соответствующее предложение грузовой компании. Отмечается, что инициатива поступила со стороны компании Клайпедского порта Biriu kroviniu terminalas (BKT), которая занималась перевозкой удобрений Беларуськалия. Инициативу даже не стали рассматривать. Ее сочли несвоевременной и неактуальной.

Администрация порта, очевидно, не от хорошей жизни рискнула выйти на правительство с такой идеей. Официальный Вильнюс сам оценивал потенциальный ущерб от ограничений на транзит в 1 млрд евро.



А еще Беларуськалий подал иск - белорусская компания требует от Литвы компенсаций в 12 млрд евро. Шансы на победу оценить сложно, но они есть. Тем не менее литовское правительство до конца стоит на своем, несмотря на ущерб, штрафы, моральные и материальные потери.