Литва обсуждает с США транзит белорусских удобрений

Литва обсуждает с США белорусские калийные удобрения. Об этом заявил глава МИД Республики Кястутис Будрис.

Он отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня, и Вильнюс принимает во внимание различные соображения. При этом Будрис указал, что до конца февраля 2027 года действуют санкции в отношении Беларуси и "сейчас нет никаких способов, средств или причин что-либо пересматривать на уровне ЕС".

Напомним, снять санкции с белорусского калия и открыть для него транзит через свою территорию Штаты рекомендовали Литве, Польше и Украине. Об этом говорится в письме американского спецпредставителя по Беларуси Джона Коула в адрес трех столиц.