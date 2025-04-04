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Литва обвинила Россию в гибели военных США на полигоне в Пабраде
В Вильнюсе заявили, что в гибели четырех американских военных на полигоне в Пабраде виновата Россия. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.
Заявляется, что американские военные утонули в болоте во время учений на территории Литвы по вине России. "Если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде", - говорится в публикации одного из ведущих местных изданий.
В Вильнюсе считают, что на территории Литвы солдаты оказались только потому, что Москва "решила запугать всю Европу".
Вечером 1 апреля в Литве было найдено тело последнего из четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений в литовском Пабраде. За день до этого троих других пропавших солдат США также нашли мертвыми.
25 марта военные США выехали на гусеничной машине М88 Hercules во время учений и пропали. Бронемашина была найдена в болоте на следующий день, однако вытащить ее оттуда удалось лишь 31 марта.
Глава Фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Заблецкис заявил, что болото, в котором утонула M88, не было указано на государственных картах. Эксперт отметил, что в стране около 10 % территории относится к болотистой местности, однако по ней нет точной базы данных. По его словам, в республике предпринимаются попытки искусственно сократить площадь болот, поскольку они активно используются в сельском хозяйстве.