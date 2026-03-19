Литва одобрила строительство полигона в Сувалкском коридоре

Литовское правительство одобрило законопроект о строительстве военного объекта в Сувалкском коридоре. Речь - о полигоне в Капчяместисе, предназначенном для проведения учений бригадного уровня.

Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. Объект займет территорию более чем в 14,5 тыс. гектаров и сможет принимать до 4 тысяч военнослужащих одновременно.