Литва одобрила строительство полигона в Сувалкском коридоре
Автор:Редакция news.by
Литовское правительство одобрило законопроект о строительстве военного объекта в Сувалкском коридоре. Речь - о полигоне в Капчяместисе, предназначенном для проведения учений бригадного уровня.
Решение принято, несмотря на протесты местных жителей. Объект займет территорию более чем в 14,5 тыс. гектаров и сможет принимать до 4 тысяч военнослужащих одновременно.
Обустройство стрельбищ должно закончиться к 2030 году, но учения начнутся уже с 2028-го.