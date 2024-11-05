Литва опомнилась и хочет построить 5 ядерных реакторов

Вильнюс, который ради вступления в ЕС закрыл действующую Игналинскую АЭС, теперь хочет построить 5 ядерных реакторов.



Глава литовского Минэнерго уже подписал соглашение с США о помощи в строительстве. Электричества в Европе не хватает, особенно после отказа покупать российский газ и диверсий на "Северных потоках".