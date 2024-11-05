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Литва опомнилась и хочет построить 5 ядерных реакторов

Вильнюс, который ради вступления в ЕС закрыл действующую Игналинскую АЭС, теперь хочет построить 5 ядерных реакторов.

Глава литовского Минэнерго уже подписал соглашение с США о помощи в строительстве. Электричества в Европе не хватает, особенно после отказа покупать российский газ и диверсий на "Северных потоках". 

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