Литва планирует потратить 6 % на оборону в 2026 году

Министр обороны Литвы заявила, что с 2026 года расходы страны на военные нужды достигнут 6 % от объема ВВП. В текущем году это 4 %.

Официальный Вильнюс заявлял об этих намерениях уже неоднократно. Но не ясен был источник средств для таких расходов, предполагалось, что деньги даст ЕС, но у Брюсселя их не оказалось. Теперь, видимо, литовцам придется брать кредиты.