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Литва планирует потратить 6 % на оборону в 2026 году
Министр обороны Литвы заявила, что с 2026 года расходы страны на военные нужды достигнут 6 % от объема ВВП. В текущем году это 4 %.
Официальный Вильнюс заявлял об этих намерениях уже неоднократно. Но не ясен был источник средств для таких расходов, предполагалось, что деньги даст ЕС, но у Брюсселя их не оказалось. Теперь, видимо, литовцам придется брать кредиты.
С аналогичными проблемами сталкиваются немцы: здесь новое правительство готово увеличить военные расходы до 5 % ВВП, чтобы отвечать новым требованиям НАТО. Уже в 2025 году Минобороны страны должно получить 60 млрд, и это лишь начало. Внезапно оказалось, что деньги - это далеко не все: в Германии просто недостаточно желающих служить в армии по контракту. Власти изучают возможность восстановления всеобщей воинской повинности.