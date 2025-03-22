Литва планирует установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Беларусью и Россией

Литва вслед за Польшей намерена задействовать противопехотные и противотанковые мины в качестве элемента оборонительных укреплений на границе с Беларусью и Россией. Об этом говорится в сообщении Минобороны Литовской Республики, пишет БЕЛТА.

Известно, что данное решение было принято на встрече министров обороны балтийских стран в Вильнюсе, в ходе которой обсуждалось усиление северо-восточного фланга. Уточняется, что финансирование планируется за счет средств Евросоюза.