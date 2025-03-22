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Литва планирует установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Беларусью и Россией
Литва вслед за Польшей намерена задействовать противопехотные и противотанковые мины в качестве элемента оборонительных укреплений на границе с Беларусью и Россией. Об этом говорится в сообщении Минобороны Литовской Республики, пишет БЕЛТА.
Известно, что данное решение было принято на встрече министров обороны балтийских стран в Вильнюсе, в ходе которой обсуждалось усиление северо-восточного фланга. Уточняется, что финансирование планируется за счет средств Евросоюза.
18 марта главы Минобороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление о том, что они рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. На следующий день, 19 марта, Минобороны Польши сообщило о планах задействовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений "Восточный щит" на границах с Беларусью и Россией.