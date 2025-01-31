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Литва подтвердила обязательство выделять Украине 0,25 % ВВП
Вильнюс подтвердил обязательство ежегодно выделять Киеву на нужды обороны и безопасности сумму, равную 0,25 % своего ВВП. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.
Также, по словам лидера, Вильнюс выступает за продолжение сотрудничества с Киевом в сфере оборонных технологий и производства.
Всего помощь Киеву со стороны Литвы за время украинского кризиса в финансовом выражении составила более 1,5 млрд евро.