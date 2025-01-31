Литва подтвердила обязательство выделять Украине 0,25 % ВВП

Вильнюс подтвердил обязательство ежегодно выделять Киеву на нужды обороны и безопасности сумму, равную 0,25 % своего ВВП. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

Также, по словам лидера, Вильнюс выступает за продолжение сотрудничества с Киевом в сфере оборонных технологий и производства.