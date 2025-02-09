Литва потратит 1 млн евро на "Информационную безопасность"

Литва решила потратить 1 млн евро на борьбу с так называемой российской дезинформацией. Займется их освоением Департамент по делам национальных меньшинств. То есть меры коснутся в основном белорусов и русских, проживающих в балтийской республике.

Ведомство собирается проводить проекты по "повышению информационной безопасности и медиаграмотности". Также планируется проведение культурных мероприятий для русскоговорящих жителей, а также поддержка так называемых независимых неправительственных организаций. По сути, все меры направлены на недопущение обсуждения неудобной для властей повестки.