Литва присоединится к международной коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе

Вильнюс присоединится к международной коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Госсовет по обороне Литвы одобрил отправку до 40 военнослужащих и специалистов на Ближний Восток.

Сообщается, что кроме живой силы, Вильнюс готов предоставить свою военную инфраструктуру и логистическую поддержку. Окончательное решение о мандате для литовских военных должен утвердить Сейм в ближайшее время.