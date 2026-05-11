Литва присоединится к международной коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе
Автор:Редакция news.by
Вильнюс присоединится к международной коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Госсовет по обороне Литвы одобрил отправку до 40 военнослужащих и специалистов на Ближний Восток.
Сообщается, что кроме живой силы, Вильнюс готов предоставить свою военную инфраструктуру и логистическую поддержку. Окончательное решение о мандате для литовских военных должен утвердить Сейм в ближайшее время.