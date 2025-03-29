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Литва признала погибшими пропавших солдат США
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Литва признала погибшими пропавших на учениях солдат США. Генпрокурор заявила о начале досудебного расследования, чтобы установить причину смерти, сообщает телерадиокомпания LRT.
Официального подтверждения гибели военнослужащих пока нет. По закону, первой это должна сделать страна их гражданства. Напомним, 25 марта после учений четверо военнослужащих на бронетранспортере исчезли в районе болот, расположенных на литовском полигоне. Спустя 5 суток после инцидента технику удалось извлечь. Возможной причиной ЧП может стать неверная карта местности. На нее не были нанесены топи, которые занимают около 10 % от общей территории Литвы. А все из-за желания властей "шире использовать эти территории для сельского хозяйства".