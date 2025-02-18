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Литва просит у ЕС денег на реализацию своих военных проектов
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32025-02-18T12:40:14.000000Z00
Власти Литвы обратились в Европейский инвестиционный банк с просьбой о выделении 1 млрд евро на постройку немецкой военной базы. Как известно, недалеко от белорусской границы к 2027 году предполагается разместить германскую дивизию численностью в 5 тыс. штыков: Литва взялась за свой счет построить казармы и прочие объекты военной базы, но денег на это не нашлось. А недавнее требование Совета обороны и литовского президента увеличить военные расходы до 6 % от ВВП даже у местных политиков вызывает оторопь: где добыть на это средства? Вильнюс, похоже, определился: его воинственность будет обеспечивать Евросоюз. Главное - уметь просить побольше и понастойчивее.