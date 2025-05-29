Литва развернула крупнейший полевой лагерь в 15 км от границы с Беларусью

Литва развернула полевой лагерь "София" всего в 15 км от границы с Беларусью. Он расположен в Швенченском районе на полигоне Пабраде. Лагерь крупнейший в стране, одновременно там могут находиться 1600 военнослужащих.

Ранее в Вильнюсе приветствовали немецких военных, которые будут размещены в Литве в составе постоянной военной бригады бундесвера. Полностью укомплектуют ее к 2027 году. Ожидается, что там будут служить 5 тыс. солдат. Пока же в Литву прибыли лишь 150 немецких военнослужащих.