Литва возвращает обязательную военную службу
Автор:Редакция news.by
Власти Литвы так боятся России, что объявили о возврате обязательной военной службы. Вильнюс планирует призвать 5 тыс. человек в 2026 году. Такие данные привели в командовании литовской армии.
Новую редакцию закона о воинской повинности парламент одобрил еще в июне 2024 года. Согласно решению, с 2026 года все выпускники школ должны будут пройти обязательную военную службу сроком девять месяцев.
Призыв будет проходить в течение всего года и коснется молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Отсрочка предусмотрена для тех, кто ранее поступил в высшее учебное заведение.