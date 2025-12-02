Литва возвращает обязательную военную службу

Власти Литвы так боятся России, что объявили о возврате обязательной военной службы. Вильнюс планирует призвать 5 тыс. человек в 2026 году. Такие данные привели в командовании литовской армии.

Новую редакцию закона о воинской повинности парламент одобрил еще в июне 2024 года. Согласно решению, с 2026 года все выпускники школ должны будут пройти обязательную военную службу сроком девять месяцев.