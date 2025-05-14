Литва ввела санкции против Милорада Додика и других политических лиц Республики Сербской

Литва ввела санкции против президента Республики Сербской Милорада Додика, премьера энтитета Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича, информирует РИА Новости со ссылкой на литовское агентство ELTA и МИД Литвы.

"Литва ввела санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и спикера парламента Ненада Стевандича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце апреля политики были внесены властями Литвы в список нежелательных лиц, запрет на въезд в балтийскую республику действует до середины апреля 2030 года.

В литовском МИД утверждают, что санкции были введены за "действия, которые представляют угрозу стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, миру и Дейтонскому мирному соглашению", что якобы "может дестабилизировать регион и создать дополнительные угрозы европейской безопасности".

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Милорад Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее, Додик с рабочими визитами посещал Израиль, Сербию и Россию, а также приезжал в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.