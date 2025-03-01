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Литва закупит у Киева оружие на 20 млн евро для передачи ВСУ

Литва одной из первых выступила на стороне Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме. Она закупит у Киева оружие на 20 миллионов евро для передачи ВСУ.

Как сообщили в Минобороны прибалтийской республики, Вильнюс и дальше будет инвестировать в оборонную промышленность Украины. В планах также - возможность совместного с Киевом производства вооружения в Литве, типы и количество не уточняются.

К слову, 2 марта в Лондоне собираются провести встречу европейских лидеров. Примечательно, самых активных выступающих за войну не пригласили. Латвию, Литву и Эстонию из участия в саммите по Украине исключили, передает Sky News.

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