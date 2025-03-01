Литва закупит у Киева оружие на 20 млн евро для передачи ВСУ

Литва одной из первых выступила на стороне Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме. Она закупит у Киева оружие на 20 миллионов евро для передачи ВСУ.

Как сообщили в Минобороны прибалтийской республики, Вильнюс и дальше будет инвестировать в оборонную промышленность Украины. В планах также - возможность совместного с Киевом производства вооружения в Литве, типы и количество не уточняются.