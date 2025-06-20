Литва завершает подготовку закона о санкциях против Беларуси и России

Литва близка к тому, чтобы принять закон о национальных санкциях против Беларуси и России - документ прошел второе чтение в парламенте и стал еще более жестким. В частности, правительству будет поручено составлять списки подсанкционных политиков и граждан, которые, как говорится в законе, "нарушали территориальную целостность Украины".