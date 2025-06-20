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Литва завершает подготовку закона о санкциях против Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Литва близка к тому, чтобы принять закон о национальных санкциях против Беларуси и России - документ прошел второе чтение в парламенте и стал еще более жестким. В частности, правительству будет поручено составлять списки подсанкционных политиков и граждан, которые, как говорится в законе, "нарушали территориальную целостность Украины".
Этот странный документ парламентарии создали на случай, если Евросоюз отменит централизованные санкции в отношении Беларуси и России, вот тогда-то Литва, как заявляют в парламенте, сможет бороться с российским империализмом в одиночку.
Между тем даже президент Литвы Гитанас Науседа называет закон "потенциальным поводом для насмешек".