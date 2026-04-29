Литву признали самой бедной в ЕС

Литву признали самой бедной в Евросоюзе. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на издание Luxembourg Times.

Согласно методике оценки средней бедности, разработанной Оксфордским университетом, в прошлом году для зарабатывания одного доллара в наименее бедной стране ЕС - Люксембурге - требовалось работать почти 21 минуту, тогда как в Литве - почти 77 минут. В соседней Польше этот показатель составил почти 44 минуты, а в Эстонии 51.