Ливию охватили беспорядки - полиции не удается остановить погромы

Крупнейшие города Ливии охвачены беспорядками. В Триполи и во втором по величине городе Мисурата воцарился хаос. Несмотря на все усилия армии и полиции, остановить грабежи и погромы не удается.

Бунт начался в той части Ливии, которая контролируется проамериканским правительством премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Этого политика обвиняют в желании восстановить дипотношения с Израилем. Впрочем, это только повод. Причиной хаоса в западной части Ливии является ухудшение экономической ситуации.