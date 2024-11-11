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Ливию охватили беспорядки - полиции не удается остановить погромы

Крупнейшие города Ливии охвачены беспорядками. В Триполи и во втором по величине городе Мисурата воцарился хаос. Несмотря на все усилия армии и полиции, остановить грабежи и погромы не удается.

Бунт начался в той части Ливии, которая контролируется проамериканским правительством премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Этого политика обвиняют в желании восстановить дипотношения с Израилем. Впрочем, это только повод. Причиной хаоса в западной части Ливии является ухудшение экономической ситуации.

В свою очередь правительство восточной части страны в любой момент готово начать военную операцию по захвату контроля над остальными регионами Ливии.

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