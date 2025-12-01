3.72 BYN
Лобовое столкновение автобусов в Индии унесло жизни 11 человек
Автор:Редакция news.by
Смертельное ДТП в Индии. На юге страны произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов. Удар был такой силы, что у одного транспортного средства полностью оторвало переднюю часть.
11 человек, включая ребенка, погибли, 60 получили ранения. На месте трагедии идет спасательная операция. Начато расследование.
СМИ отмечают, что за последнюю неделю это уже второе крупное ДТП в Тамилнаде с участием пассажирских автобусов.