Сенсационное заявление Службы внешней разведки России: Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой. При этом речь идет о скрытой передаче Киеву европейских комплектующих, оборудования и технологий, как если бы это была разработка самой Украины.



Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Британцы и французы не могут не понимать, что их замысел есть грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Поэтому они собираются приложить все усилия, чтобы появление у киевского режима ядерной бомбы выглядело как результат его собственного производства.