"Лучи здравомыслия" в Литве и военные планы у границ Беларуси: что не так с риторикой Вильнюса?

В стане литовского режима, казалось, начали поблескивать лучи здравомыслия. В середине января 2026 года председатель одной из Литовских партий, депутат Европарламента Вальдемар Томашевский предложил Вильнюсу смягчать антибелорусскую риторику.

Великим инсайтом для Томашевского стало потепление в отношениях между Беларусью и США: визит в Минск высоких должностных лиц из Вашингтона показал, что нужно разговаривать.

Далее представитель литовского Сейма Мотузас заявляет, что "Вильнюс пока не отказывается от переговоров с Минском, рассматривая такой вариант".

А бывший премьер-министр Литвы Сквернялис даже информирует местные СМИ о готовности Минска якобы "организовать встречу на высшем уровне, чтобы легитимизировать свое пребывание у власти". Но зачем Минску после успешных переговоров со спецпосланником США подтверждать свою легитимность контактами с литовскими эрзац дипломатами - вопрос риторический.

Находятся среди публичных лиц в Литве и приверженцы вполне здравых позиций.

Скирмантас Малинаускас, журналист, блогер:

"Это большая тема, и я думаю, все идет к этому. Я знаю, что социал-демократы тоже не против пойти на встречу с Александром Лукашенко. И самое главное: когда такие вещи делает США, когда Трамп говорит, что Лукашенко - великий лидер, в принципе, у нас есть большая часть населения, которая не понимает, зачем эти санкции вообще нужны. Здесь можно найти любые аргументы, например, есть предложение, что мы можем отменить санкции".

Официальный Вильнюс не то, что бы меняет риторику, просто в очередной раз демонстрирует незавидную бестолковость. Причислять эти ужимки к сферам политики или дипломатии - дело неблагодарное.

Кроме приписывания себе способности легитимировать власть в отдельных странах, литовский режим конкретными делами доказывает, что отношения с ним наладить сложнее, чем с тем же далеким Вашингтоном.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Мы констатируем, что несмотря на такую смену риторики в медиапространстве, никакого официального предложения или запроса на организацию встречи по дипломатическим каналам от Вильнюса не поступало. Подобный разрыв между публичными заявлениями и отсутствием конкретных официальных шагов затрудняет оценку реальности намерений литовской стороны".

Не сомневаясь в своей непогрешимости, правительство Литвы запретило въезд на свою территорию машинам из Беларуси и России, в баках которых находится более 200 л топлива. Литовцам кажется, что "избыточное топливо сливают на продажу", поэтому и решили "слить" доходы собственного бюджета, препятствуя трансграничным грузоперевозкам.

По подсчетам таможенного департамента Литвы, из-за никем не доказанного слива и продажи топлива, литовская казна недополучает более 2 млн евро в виде не уплаченных налогов.

А каких сумм литовская казна в целом лишается из-за славянофобских протекционистских мер правительства - подумать страшно. Впрочем, у литовского режима есть неизменно активный докладчик - президент Науседа, который на фоне всепоглощающего пессимизма своих избирателей, на голубом глазу заявляет, что Литва потратила уже более 1 млрд евро на военную помощь Украине, удовлетворенно дополнив, что "это даже превышает литовские обязательства".

Под крики о "гибридных атаках" и "угрозе с Востока", Литва запланировала построить военный полигон вблизи Сувалкского коридора. К 2030 году в живописном заповедном местечке Капчяместис будут раздаваться автоматные очереди и взрывы снарядов, 15 тыс. га будут корежить гусеницы натовских танков. Но Науседа обнадеживает жителей городка, мол, на территории полигона "можно будет собирать грибы и ягоды".

Жители Капчяместиса в лютый мороз даже отчаялись на массовый марш против милитаристского плана Науседы. Сотни местных жителей и приезжих со всей Литвы выстроились в полуторакилометровую живую цепь на дороге между Капчяместисом и белорусским поселком Сопоцкин. Говорящие надписи на плакатах: "Нет разжиганию войны" и "Стоп уничтожению усадеб и лесов".

Намерение Литвы создать укрепрайон в Сувалкском коридоре, озвученное министром обороны Робертасом Каунасом, заставляет задуматься о скрытых за этими планах целях и о том, насколько они угрожают безопасности Союзного государства.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Я уже устал следить и тем более комментировать подобные высказывания прибалтийских политиков. Никаких нет оснований раздувать эту проблему. Делая подобного рода заявления, они достигают противоположный результат. Просто возникают естественные ощущения и в России, и в Беларуси о том, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса".

Однако вильнюсским чиновникам понятен лишь один лозунг - "обогощайтесь", поэтому вниманием власти жалуют не чаяния литовских граждан, а интересы Варшавы.

Науседа предлагает Польше совместно возводить трансграничный военный объект (полигон НАТО возле Капчяместиса) в качестве "оборонного" сооружения при Сувалкском коридоре.

Вильнюс рассчитывает, что на укрепление так называемой "обороны" уже двух режимов от мифической "восточной угрозы" Евросоюз выделит дополнительные средства, то есть загребать общеевропейские капиталы будут в четыре руки.

В подкрепление агрессивных планов, Науседа намерен "наиболее решительно" добиваться продления санкций ЕС против Беларуси. Главный аргумент: Беларусь остается близким союзником России. И снова эта игра на широкую заграничную публику вместо внимания к собственному населению.

Кроме прочего, в Литве из-за сильных морозов и отмены льгот по НДС январские счета за отопление выросли на 95 % по сравнению с декабрем 2025 года. Литовцы замерзают, а глава режима предпочитает разбрасываться угрозами в адрес соседей.