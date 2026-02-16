Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4105aeea-1e72-4332-ac13-a6054771bb5b/conversions/cbc4a667-854c-4c11-be68-feab2a3dae97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4105aeea-1e72-4332-ac13-a6054771bb5b/conversions/cbc4a667-854c-4c11-be68-feab2a3dae97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4105aeea-1e72-4332-ac13-a6054771bb5b/conversions/cbc4a667-854c-4c11-be68-feab2a3dae97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4105aeea-1e72-4332-ac13-a6054771bb5b/conversions/cbc4a667-854c-4c11-be68-feab2a3dae97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Весь мир продолжается копаться в файлах Эпштейна, которые взорвали информационное поле. А еще показали настоящий облик и глубину разложения западных элит. Педофил, сутенер, серийный насильник, торговец людьми оказался вхож в самые высокие кабинеты вплоть до Белого дома.

На огонек вертепа съезжались члены правительств, английские лорды, королевские особы, политики, дипломаты, миллиардеры, голливудские режиссеры, поп-звезды. Если такое в голове у западных политиков, стоит ли удивляться тому, что они вытворяют на мировой арене.

Когда файлы Эпштейна оказались в доступе, гром грянул для 42-го президента США и его жены. Насильник и сутенер, на котором клейма ставить негде спокойно приходил в Белый дом и посещал там Клинтона минимум 17 раз. А сам президент десятки раз летал на его личном самолете. Часто вообще без охраны.

Сколь кровожадной была американская элита, наверняка покажет время, но уже сегодня известно, что Клинтон многократно фигурирует на рассекреченных фото по делу Эпштейна. Среди прочего там говорится, что он изнасиловал восьмилетнего мальчика.

Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabb3abf-fd45-4e6c-a417-3a5327d023d5/conversions/f3a115ff-ad1a-4fa3-ac42-4f376661a14f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabb3abf-fd45-4e6c-a417-3a5327d023d5/conversions/f3a115ff-ad1a-4fa3-ac42-4f376661a14f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabb3abf-fd45-4e6c-a417-3a5327d023d5/conversions/f3a115ff-ad1a-4fa3-ac42-4f376661a14f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabb3abf-fd45-4e6c-a417-3a5327d023d5/conversions/f3a115ff-ad1a-4fa3-ac42-4f376661a14f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот рассказ не выглядит фантастическим, если послушать тех, у кого получилось удрать с острова извращений. Мексиканской модели в 2009 году удалось уцелеть. По ее словам, она сбежала с закрытой вечеринки, где развлекались члены британской королевской семьи. Хотя определение "развлекались" сюда едва ли подходит.

"Они ели людей. Отвратительно. Они ели людей. Я ничего не знала про эти убийства, но они ели людей", - буквально кричала модель Габриэла Хименес.

После такого становится ясно, для чего Эпштейн покупал шесть бочек серной кислоты. Но вернемся к чете Клинтонов.

Клинтон в бассейне, Клинтон в ванной, Клитнон на каблуках, Клинтон с Эпштейном в разные годы - в архивах немало пикантных фото. Политики сначала думали отвертеться, и отказались давать показания. Но когда замаячила перспектива стать виновными в неуважении к конгрессу, Клинтоны сдали назад. В США это является уголовным преступлением, которое наказывается штрафом до 100 тыс. долларов и заключением на срок до одного года. Последний раз бывший президент США давал показания перед одним из комитетов Конгресса в 1983 году, это был Джеральд Форд.

Остается только удивляться двуличию высоких политиков. Переступая все мыслимые грани дозволенного с одной стороны, с другой, чета Клинтонов на голубом глазу рассуждает про права человека, призывает другие страны чтить некие свободы и правила. Хиллари не раз критиковала выборы в России и Беларуси, призывала освободить якобы политзаключенных, настаивала на реформах в нашей стране.

В огромном массиве файлов мелькают многие випы. Вот что выяснили журналисты.

Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81487269-3a93-40fc-8f08-3b65aaba65ac/conversions/51e5be80-fb71-436a-96fb-d6a43d54d428-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81487269-3a93-40fc-8f08-3b65aaba65ac/conversions/51e5be80-fb71-436a-96fb-d6a43d54d428-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81487269-3a93-40fc-8f08-3b65aaba65ac/conversions/51e5be80-fb71-436a-96fb-d6a43d54d428-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81487269-3a93-40fc-8f08-3b65aaba65ac/conversions/51e5be80-fb71-436a-96fb-d6a43d54d428-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этих полуголых фото любимец покойной королевы Елизаветы принц Эндрю весело проводит время со жрицами любви.

Он тоже любил тусить на вечеринках Эпштейна и неоднократно бывал на "острове извращений". Также неоднократно принимал педофила в самом сердце Англии - Букингемском Дворце. Сообщается также, что брат британского короля Карла III мог тайно пересылать Эпштейну британские правительственные документы.

Из файлов Эпштейна следует, что принц Эндрю купил ребенка у Эпштейна, изнасиловал и убил его в ходе ритуального действа. Также одна из жертв утверждала, что ее в 17 лет трижды принуждали к сексу с Эндрю. Еще одна жертва Вирджиния Джуффр рассказала несколько лет назад, что Эндрю насиловал ее еще подростком. Позже она покончила жизнь самоубийством.

За плотские утехи экс-герцога Йоркского лишили титула и с позором выдворили из резиденции. The Sun пишет о том, что уход Эндрю из особняка был настолько унизительным, что он решил это сделать ночью.

Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57b3ad9-5709-4a80-a129-b245c7347f36/conversions/2a9ed597-9ee1-4ed3-a30e-373d21833d4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57b3ad9-5709-4a80-a129-b245c7347f36/conversions/2a9ed597-9ee1-4ed3-a30e-373d21833d4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57b3ad9-5709-4a80-a129-b245c7347f36/conversions/2a9ed597-9ee1-4ed3-a30e-373d21833d4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57b3ad9-5709-4a80-a129-b245c7347f36/conversions/2a9ed597-9ee1-4ed3-a30e-373d21833d4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Принц Эндрю даже хотел тайно открыть совместный бизнес с Эпштейном в Китае. Об этом пишет газета The Telegraph.

Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ce3c9d7-bec6-493c-8341-8ddcc5ed1155/conversions/3266eac5-6a1c-4e81-8d94-67d01cccd5d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ce3c9d7-bec6-493c-8341-8ddcc5ed1155/conversions/3266eac5-6a1c-4e81-8d94-67d01cccd5d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ce3c9d7-bec6-493c-8341-8ddcc5ed1155/conversions/3266eac5-6a1c-4e81-8d94-67d01cccd5d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ce3c9d7-bec6-493c-8341-8ddcc5ed1155/conversions/3266eac5-6a1c-4e81-8d94-67d01cccd5d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Одна из старейших в мире монархий пошатнулась под тяжестью коллекционера грехов. Но, говорят, не впервой.

"В прошлом королевская семья уже защищала педофилов. Есть длинный список педофилов, которые были приближенными принца Чарльза (ныне короля Карла) и королевы, правившей до него" , - сказал британский журналист Мартин Джей.

Это фото дипломата в трусах тоже облетело весь мир. Экс-посол Британии в США упоминается в скандальных файлах почти 6 тыс. раз - секс с несовершеннолетними, передача секретных государственных документов. Он называл осужденного педофила "лучшим другом" и делился с ним конфиденциальной информацией.

Политик продолжал общаться с американским финансистом даже после того, как того обвинили в принуждении к проституции в 2008 году. В день выборов в парламент Британии 2010 года Мандельсон просил у Эпштейна "хорошо сложенного молодого человека", пишет Sky News. Для каких целей - не уточняется. В 2013 году влиятельный дипломат обсуждал с Эпштейном его предстоящую поездку в Санкт-Петербург, а также "аппетитных моделей и танцы".

Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d7e6a0-7133-46f7-8250-67f2bc66f6c9/conversions/37f547fa-5470-4657-aff4-a901116de28a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d7e6a0-7133-46f7-8250-67f2bc66f6c9/conversions/37f547fa-5470-4657-aff4-a901116de28a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d7e6a0-7133-46f7-8250-67f2bc66f6c9/conversions/37f547fa-5470-4657-aff4-a901116de28a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d7e6a0-7133-46f7-8250-67f2bc66f6c9/conversions/37f547fa-5470-4657-aff4-a901116de28a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Педофильский скандал устроил настоящий раздрай в Лондоне. Под ударом оказалась вся верхушка лейбористской партии и даже премьер.

Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d9f2ff-89ac-45e6-86fb-c462d838e22e/conversions/1d15bbf7-a5d1-4681-80e1-168f31a28fdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d9f2ff-89ac-45e6-86fb-c462d838e22e/conversions/1d15bbf7-a5d1-4681-80e1-168f31a28fdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d9f2ff-89ac-45e6-86fb-c462d838e22e/conversions/1d15bbf7-a5d1-4681-80e1-168f31a28fdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d9f2ff-89ac-45e6-86fb-c462d838e22e/conversions/1d15bbf7-a5d1-4681-80e1-168f31a28fdb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В отставку подал также Морган Максвини, советник Стармера. Сам премьер, видимо, тоже одной ногой на пенсии.

Лучшие друзья педофила - кто из западных элит замечен в файлах Эпштейна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c5b9cfa-d6b1-4035-aff1-ecaefd403635/conversions/752d4b54-5e0a-41a3-8bca-3c094f5f47e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c5b9cfa-d6b1-4035-aff1-ecaefd403635/conversions/752d4b54-5e0a-41a3-8bca-3c094f5f47e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c5b9cfa-d6b1-4035-aff1-ecaefd403635/conversions/752d4b54-5e0a-41a3-8bca-3c094f5f47e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c5b9cfa-d6b1-4035-aff1-ecaefd403635/conversions/752d4b54-5e0a-41a3-8bca-3c094f5f47e4-xl-___webp_1920.webp 1920w