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Мадрид окутало дымом от лесных пожаров
Неконтролируемый лесной пожар вспыхнул в испанском городе Ментрида в 50 км от Мадрида, в результате чего столицу окутало гигантским облаком дыма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Associated Press.
Власти призывают граждан оставаться дома и закрыть окна. Гражданская гвардия эвакуировала из опасных зон десятки жителей. Пожар уже охватил территорию площадью 3 тыс. га. Сотни пожарных и авиация ведут борьбу со стихией в центральном регионе Испании, однако огонь пока не удается взять под контроль.
На большей части территории Испании действует предупреждение об экстремальной жаре и пожарах. Накануне температура в Мадриде достигла 37 градусов.
По данным метеорологов, июнь текущего года в Испании стал самым жарким за всю историю наблюдений. Так, в городе Эль-Гранадо 28 июня была зарегистрирована рекордная температура - 46 градусов.