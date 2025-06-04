МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном оболочки ЧАЭС

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МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном защитной оболочки Чернобыльской АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визита в Украину, пишет РИА Новости.

"Мы рассматриваем пути и средства, с помощью которых МАГАТЭ внесло бы свой вклад в важные ремонтные работы, которые необходимо провести в отношении защитной оболочки Чернобыльской АЭС, которая, как вы помните, была повреждена в начале года", - передает слова Гросси агентство Reuters.

Глава МАГАТЭ добавил, что для проведения работ необходимо будет достичь минимизации или прекращения какой-либо военной активности вблизи Чернобыльской АЭС.