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МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном оболочки ЧАЭС
МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном защитной оболочки Чернобыльской АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визита в Украину, пишет РИА Новости.
"Мы рассматриваем пути и средства, с помощью которых МАГАТЭ внесло бы свой вклад в важные ремонтные работы, которые необходимо провести в отношении защитной оболочки Чернобыльской АЭС, которая, как вы помните, была повреждена в начале года", - передает слова Гросси агентство Reuters.
Глава МАГАТЭ добавил, что для проведения работ необходимо будет достичь минимизации или прекращения какой-либо военной активности вблизи Чернобыльской АЭС.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.