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Макрон дал Нетаньяху защиту от ареста за роль в перемирии в Ливане - Le Point
Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане, сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении французского лидера. Об этом пишет ТАСС.
По информации издания, вскоре после выдачи ордера президент Франции созвонился с Нетаньяху и заявил, что Париж "обязан уважать МУС и сотрудничать с ним в полной мере". При этом Макрон добавил, по словам собеседника журнала, что положения МУС "предусматривают [случаи] иммунитета" от ордеров на арест суда.
В связи с этим стороны обсудили ситуацию вокруг перемирия в Ливане. Они договорились, что Париж получит "важную роль в комитете по наблюдению за выполнением" резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, регулирующей ситуацию на границе Израиля и Ливана. Именно в ходе этого телефонного разговора "были разрешены последние разногласия" между Францией и Израилем, подчеркивает журнал. "[Предоставление Нетаньяху иммунитета] стало ценой за то, чтобы Франция сыграла свою роль в соглашении по Ливану", - сказал израильский источник издания.
Ранее МИД Франции заявил, что Нетаньяху не будет задержан на французской территории, несмотря на ордер МУС. В заявлении говорилось, что, согласно французскому праву, Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о его аресте и выдаче.
Фото: БЕЛТА
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