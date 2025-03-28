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Макрон готов признать Палестину в качестве государства в июне 2025 года
Во внешней политике Франции планируются изменения - Париж готов признать Палестину в качестве государства в июне этого года. Президент Пятой Республики заявил об этом в интервью французскому телеканалу France 5. Эксперты уже предсказывают обострение отношений Франции с Израилем.
Армия обороны еврейского государства продолжает обстрелы территории палестинского анклава. В результате ударов Израиля по жилой застройке в городе Газа погибло не менее 35 человек - передает телеканал Аль-Джазира.
Сообщается, что под завалами остаются десятки людей. Также вертолеты израильских ВВС нанесли удары по трем домам в населенном пункте Ятер на юге Ливана, в которых находились объекты движения "Хезболла". Как сообщил телеканал "Аль Джадид", атака последовала после того, как все жители были эвакуированы из квартала.