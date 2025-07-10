Визит президента Франции в Соединенное Королевство стал громким политическим скандалом. В ходе встреч Макрон вдруг взялся активно подмигивать представителям принимающей стороны - сначала королю Карлу III, а затем королевской снохе Кейт Миддлтон. Это является вопиющим нарушением.

Но и у французов есть претензии к Макрону: он заявил о передаче Великобритании знаменитого гобелена из Байе - того самого, на котором запечатлена высадка воинов Вильгельма Завоевателя на Британские острова. Данное произведение искусства является одним из самых знаменитых средневековых художественных сокровищ.

Что касается политической составляющей визита, то здесь все сложно. С одной стороны, Лондон и Париж договорились "о координации в сфере ядерных средств сдерживания". Фактически это означает суммирование ядерных потенциалов двух стран. Это, безусловно, меняет стратегическую ситуацию на планете. Однако о главном - о проблеме мигрантов - Макрон и Стармер договориться не сумели: Франция по-прежнему отказывается забирать всех беженцев, которые пересекают Ла-Манш.