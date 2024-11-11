Эта затея может иметь самые непредсказуемые последствия: пресловутые миротворцы рискуют стать жертвами провокаций, что неизбежно приведет к вовлечению в конфликт стран ЕС и НАТО. И такого рода интенсификация конфликта явно устроила бы многих. Например, американское издание National Interest сообщает, что США всерьез рассматривают размещение своих ядерных вооружений в Польше и даже в Украине. Это может показаться безумием, пишут журналисты, но, к сожалению, таков один из планов, которые рассматриваются в Белом доме.