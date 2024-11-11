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Макрон планирует обсудить в Варшаве размещение миротворцев на территории Украины
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Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
Александру Лукашенко вручена медаль "За верность служебному долгу"
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Щелкунчик, Снежная королева и Золушка - в Ботаническом саду наступило "Время сказок"
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От безопасности до архитектуры. Что больше всего впечатлило блогера-путешественника в Беларуси
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