Макрон подписал в обход парламента закон о госбюджете на 2026 год
Автор:Редакция news.by
Макрон подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, принятый с задержкой и в обход парламента.
Новый бюджет предусматривает сокращение расходов во всех сферах. Исключением является оборона. Париж планирует потратить на военные нужды около 7 млрд евро.
К слову, в прошлом году дефицит французского бюджета составил почти 5,5 % ВВП. Это серьезно снизило доверие кредиторов.
Фото ТАСС