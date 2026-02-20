Макрон подписал в обход парламента закон о госбюджете на 2026 год

Макрон подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, принятый с задержкой и в обход парламента.

Новый бюджет предусматривает сокращение расходов во всех сферах. Исключением является оборона. Париж планирует потратить на военные нужды около 7 млрд евро.

К слову, в прошлом году дефицит французского бюджета составил почти 5,5 % ВВП. Это серьезно снизило доверие кредиторов.