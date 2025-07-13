Макрон убедил Стармера взять на Великобританию основную нагрузку по миграционному кризису

Как сообщает Daily Express, Макрон убедил Стармера взять на себя основную нагрузку по миграционному кризису, который затрагивает как Великобританию, так и страны ЕС. В результате Британия стала своеобразным центром для мигрантов, что позволило странам Евросоюза снизить давление на свои границы. По прогнозам, в Великобританию через Ла-Манш в 2025 году прибудут порядка 50 тыс. мигрантов.