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Макрон заявил о продолжении поддержки ЮНЕСКО, невзирая на выход США
Франция продолжит поддерживать ЮНЕСКО после выхода США из организации, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.
"Неизменная поддержка ЮНЕСКО, универсального защитника науки, океана, образования, культуры и всемирного наследия. Выход США из организации не ослабит нашей приверженности тем, кто возглавляет эту борьбу", - написал он в X.
22 июля Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Это решение в Вашингтоне обосновали тем, организация якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.
Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.
Израиль много лет конфликтовал с ЮНЕСКО из-за статуса Иерусалима и охранных объектов на палестинской территории. В 2017 году еврейское государство решило покинуть организацию и в 2018 году одновременно с США выполнило решение о приостановке членства. Вместе с тем за всеми объектами из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимися на израильской территории, сохранен их статус.