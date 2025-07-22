Макрон заявил о продолжении поддержки ЮНЕСКО, невзирая на выход США

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Франция продолжит поддерживать ЮНЕСКО после выхода США из организации, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

"Неизменная поддержка ЮНЕСКО, универсального защитника науки, океана, образования, культуры и всемирного наследия. Выход США из организации не ослабит нашей приверженности тем, кто возглавляет эту борьбу", - написал он в X.

22 июля Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Это решение в Вашингтоне обосновали тем, организация якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.