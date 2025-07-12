Макрона обвинили в организации незаконной миграции в Соединенное Королевство

В колонке для Daily Mail политик утверждает, что Макрон вербует иностранцев и отправляет их тысячами через Ла-Манш в надежде заставить Великобританию вернуться в состав Евросоюза.

В начале июля британское МВД сообщило о 20 тыс. нелегалов, которые добрались до Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. По данным ведомства, это рекордное значение по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Приток больше прошлогоднего на 40 %. Власти Соединенного Королевства тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.