СМИ вскрыли колоссальных масштабов аферу, в причастности к которой подозревают президента Франции Эммануэля Макрона.

Анализ статистики кинопроизводства внезапно обнаружил, что в этой сфере случилась катастрофа: во Франции ежегодно производится около 300 фильмов, однако две трети из них убыточны. Половина в прокате не собирает и 20 тыс. зрителей.

При этом государство финансирует кинопроизводство очень щедро. В 2024 году на эти нужды было выделено 1,2 млрд евро.

Французские СМИ задаются вопросом: не объясняется ли такая щедрость тем фактом, что большую часть казенных денег получает и распределяет кинопродюсер Доминик Бутонна, который является добрым другом Макрона.