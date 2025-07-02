Марафон открытий в преддверии Дня Независимости продолжается. Это подарки с заботой о будущем. 2 июля в Гродно открыли новую амбулаторию для маленьких пациентов, а в столице для ветеранов войны и труда обновили палаты в Минской центральной районной клинической больнице. Презентовали и Дом молодежи, куда переедут все самые масштабные молодежные проекты Минска.

Мария Шумская уже 5 лет солирует в кавер-бэнде, а 2 июля впервые импровизирует в бардовском клубе. О молодежной площадке, где можно вместе с друзьями создать неповторимую музыкальную атмосферу, мечтала давно. Теперь место для репетиций - Дом молодежи.

Дом кино на Толбухина официально сменил профиль. Теперь в обновленном формате локацию между собой разделят пионеры и представители Союза молодежи для презентаций, встреч, образовательных и патриотических акций. Молодежи принадлежит и сама инициатива создания такого объекта.

Релакс-зоны, конференц-залы, мини-кинотеатр, сцена. А еще фотовыставка ярких событий молодежной столицы. Локация позволит осуществить самые смелые идеи.

Это первая подобная локация в стране. Теперь здесь будут проходить самые масштабные молодежные проекты столицы: "Студент года", "Королева студенчества", свое место займет и выставка "100 идей для Беларуси".

С заботой о юных пациентах - новая детская амбулатория распахнула двери в Гродно. Кабинеты врачей-педиатров, процедурный, прививочный, а также помещения физиотерапии и функциональной диагностики. Медучреждение разместилось в шаговой доступности для жителей микрорайона Фолюш - на первом этаже одной из новостроек. Пациентами станут 4,5 тыс. детей.

А для ветеранов войны и труда обновили палаты в Минской центральной районной клинической больнице. 4 комнаты с комфортной мебелью и бытовой техникой от Белорусского фонда мира. Клинике передали и высокотехнологичный аппарат вентиляции легких с искусственным интеллектом.