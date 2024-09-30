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Марин ле Пен подозревают в хищении средств Европарламента
Марин Ле Пен предстанет перед судом 30 сентября. Она, ее партия "Национальное объединение" и еще 26 человек обвиняются в хищении средств Европейского парламента в 2004-2016 годах.
Якобы они использовали финансы, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение". Если политика признают виновной, ей будет грозить срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн евро.
Ле Пен также запретят в течение 5 лет баллотироваться на государственные должности. Сейчас, судя по опросам, лидер французских ультраправых как никогда близка к победе в президентской гонке.
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