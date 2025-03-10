Маск, к слову, далеко не первый, кто обвинял польское правительство при Дональде Туске в излишних симпатиях к деятельности небезызвестного Джорджа Сороса. Причем с ним у Сикорского действительно есть связи. Более того, многие считают, что именно Сорос со всей его империей "эффективно вмешались" в последние выборы в Польше, благодаря чему произошла абсолютная смена правительства, начался ротационный хаос, местами превратившийся в неприкрытую охоту на чиновников бывшего правительства.