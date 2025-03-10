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"Марионетка Сороса" - Маск завязал ссору с Сикорским
Марионеткой Сороса назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского Илон Маск. Так советник Трампа отреагировал на слова одного из пользователей сети Х, что польский политик и американский миллиардер являются давними знакомыми.
Маск, к слову, далеко не первый, кто обвинял польское правительство при Дональде Туске в излишних симпатиях к деятельности небезызвестного Джорджа Сороса. Причем с ним у Сикорского действительно есть связи. Более того, многие считают, что именно Сорос со всей его империей "эффективно вмешались" в последние выборы в Польше, благодаря чему произошла абсолютная смена правительства, начался ротационный хаос, местами превратившийся в неприкрытую охоту на чиновников бывшего правительства.
Что касается Сикорского, то от Маска ему достается уже не первый день. Накануне бизнесмен уже окрестил польского политика "маленьким человеком" за то, что тот грозно заявил о готовности найти замену спутниковой системе Starlink, если предоставляющая услуги компания SpaceX окажется "ненадежным поставщиком".