Мариупольчанка о пережитом у "Азовстали": Камень с души упал, когда все закончилось

Как жители Мариуполя переживали дни под украинскими нацистами, в программе "Война и мир" рассказала студентка Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи Валерия Кононненко.

4 года назад российские войска освободили город на Азовском море от украинского радикального национализма, от ярых нацистов из "Азова" и военных формирований, которые были отправлены в Донбасс из Западной Украины. Мариуполь вырвали из цепких лап современных украинских нацистов 20 мая 2022 года.

Валерия Кононненко жила неподалеку от "Азовстали". "Там мы находились около двух недель, пока в квартиру моей бабушки не был прилет. Прямо в ту комнату, в которой я сидела, меня отделяла стена. Были дни, когда перестрелки не заканчивались ни на секунду", - поделилась она воспоминаниями.

Спустя эти 4 года людям, которые видели, как развивались события в городе до СВО и буквально своей кожей ощущали летающие над головами снаряды обеих сторон конфликта в период боев за город, сложно рассказывать о пережитом.

"У нас в подъезде было очень много маленьких деток, вплоть до того, что у нас девушки рожали в подъездах. Мужчины обменивали пачку сигарет на молоко, - вспоминает Валерия Кононненко. - Мой отец добыл детское питание. А в соседнем доме девушка родила ребенка. К нам пришел мужчина и попросил что-нибудь из еды. И бабушка достала из холодильника последнюю небольшую банку молока, папа отдал все детское питание. Я не знаю, выжила ли эта девочка с младенцем, я очень надеюсь, что да, и все у них хорошо. Мой отец узнавал новости, когда выходил с собакой гулять. Это было в 5 утра, когда еще ничего не было, и это было поздно вечером, когда все утихало".

В районе, который был близко к "Азовстали", днем можно было видеть, как летают ракеты и мины, рассказала девушка. "Окна моей бабушки выходили как раз на пирс, на морской спуск. Видно было, как корабли помогали военным, которые находились на суше. Ночью было видно, как летали самолеты, потому что в основном ночью пытались выбивать именно бомбами. Сидишь на кухне, темно, смотришь на соседний дом, который либо горит, либо еще целый. Начинается гул. Ты видишь вспышку света, буквально секунд через 15 взрыв. Ты понимаешь, что опять все началось. За все время войны моя семья ни разу не спустилась в подвал, ни в какой. Мы поменяли 2 дома, в которых мы сидели, ни разу мы не спускались в подвалы. Хотелось пожить еще чуть-чуть, а не сидеть постоянно в подвале", - пояснила Валерия Кононненко.

студентка Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи Валерия Кононненко

"Азовцы в городе расстреливали машины людей, которые пытались выезжать. В ТЦ "Порт-Сити" выставляли живой щит из людей - дети, женщины, бабушки, дедушки. И за этим живым щитом бегали азовцы и отстреливались от российских военных. В поселке Мирный издевались над девушками. Т. е. это было и насилие, и издевательство, вплоть до того, что заливали во все отверстия пену монтажную, издевались".

"Когда это все закончилось, мы в семье стараемся не поднимать эту тему вообще никак. Обсудим, вспомним хорошие моменты, которые были во время этого. Но так мы стараемся не поднимать. Потому что у нас тоже много кто погиб, кто-то уехал и оставил нас".